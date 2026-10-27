Telecamere, potature e pulizia, il "reportage" sul campo dei cittadini di Pozzo Strada

Una serata all'insegna del confronto, della riflessione e dell'attenzione al territorio. E' ciò che è andato in scena venerdì sera quando i residenti di Pozzo Strada si sono dati appuntamento alle 20 davanti alla stazione dei Carabinieri di corso Brunelleschi 105 per dare vita a una passeggiata costruttiva tra le vie del quartiere.

L'evento, organizzato da Marco Palazzo - amministratore del gruppo Facebook "Sei di zona Pozzo Strada se" - e coordinato dal consigliere della Circoscrizione 3, Valentino Troisi, ha visto la partecipazione di circa una trentina di cittadini guidati da un unico obiettivo: osservare da vicino le criticità della zona e proporre soluzioni senza intenti polemici né bandiere politiche.

Focaccia e confronto

Prima di mettersi in cammino, il ritrovo è stato reso ancora più accogliente grazie al momento conviviale offerto dallo stand gastronomico "La Focaccia Vuoi? Piglia La Puglia", che ha permesso ai partecipanti di fare squadra e scambiare le prime impressioni in un clima cordiale. Al fianco dei residenti e delle forze dell'ordine, che hanno garantito lo svolgimento dell'evento in totale sicurezza, erano presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali: il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo e i consiglieri circoscrizionali Sabrina Motzo e Valentino Troisi.

Un percorso di due ore e mezza

Il serpentone ha snodato il proprio percorso per oltre due ore e mezza, toccando corso Brunelleschi, via Vandalino, via De Sanctis e corso Francia. Tanti i temi caldi finiti al centro delle segnalazioni dei cittadini. In primo piano la sicurezza: tra i partecipanti figurava, infatti, anche una madre del quartiere le cui due figlie sono state vittime di uno scippo la scorsa estate. Da qui la richiesta accorata di potenziare la videosorveglianza con nuove telecamere per contrastare i furti d'auto (una drammatica piaga sociale) e, appunto, la microcriminalità.

Preoccupazione per la presenza di camper stanziali tra corso Brunelleschi e via Chambéry e per i cassonetti della raccolta abiti costantemente straripanti con indumenti a terra. Senza dimenticare l'assenza di cestini per i rifiuti e le frequentazioni estive dei giardini della Venchi Unica (già oggetto di svariate segnalazioni e della richiesta di inserire dei cancelli). Non è mancata l'attenzione al verde pubblico, con la richiesta di una potatura urgente dei rami più imponenti e pericolosi lungo corso Brunelleschi.

Appuntamento alla primavera

Non solo sicurezza. Una cittadina ha proposto di valorizzare gli spazi della biblioteca "Carluccio", mettendoli a disposizione della terza età come punto di ritrovo per attività ludiche e di aggregazione. "Intanto un primo importante traguardo, ricordato durante la serata, è già stato raggiunto - così Palazzo -, la recinzione totale dei nuovi giardini di corso Brunelleschi". Dopo il primo test dello scorso 10 giugno, l'iniziativa si conferma dunque un modello vincente: l'appuntamento per la nuova passeggiata è già fissato per la prossima primavera.