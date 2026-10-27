Taglio del nastro per la nuova sede del Centro per l’impiego di Settimo Torinese

È stata inaugurata stamattina la nuova sede del Centro per l’impiego di Settimo Torinese, che si è trasferita in via Ariosto 36 bis, negli spazi dell’Ecomuseo del Freidano. Al taglio del nastro hanno partecipato il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro Maurizio Marrone, la direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro Erminia Garofalo, e la sindaca Elena Piastra.

I nuovi locali, già aperti al pubblico, offrono uno spazio ampio con infrastrutture digitali avanzate. L'intervento, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si inserisce nel più ampio programma di potenziamento e ammodernamento della rete dei Centri per l'impiego piemontesi, con l'obiettivo di rendere i servizi pubblici per il lavoro sempre più accessibili, efficienti e vicini alle esigenze di cittadini e imprese.

La nuova sede dispone infatti di ambienti dedicati all'accoglienza e all'autoconsultazione, postazioni digitali e spazi pensati per garantire maggiore comfort e riservatezza durante i colloqui. Spazi accessibili, accoglienti e funzionali favoriscono l'ascolto, la relazione con gli operatori e l'accompagnamento delle persone nei percorsi di orientamento e inserimento lavorativo, migliorando al tempo stesso le condizioni di lavoro del personale.

Il Centro per l'impiego è anche un luogo di incontro tra persone, competenze e opportunità professionali. I nuovi ambienti consentono di ospitare in condizioni più adeguate attività di selezione e reclutamento, anche attraverso l'organizzazione di recruiting day, rafforzando il ruolo del Cpi come punto di riferimento per le imprese del territorio e per chi è alla ricerca di un'occupazione.

Le dichiarazioni

"Questa apertura rappresenta un investimento concreto per rafforzare i servizi pubblici dedicati al lavoro e avvicinarli sempre di più a cittadini e imprese. Solo così potremo cogliere la sfida del rilancio occupazionale nel nostro territorio" lo dichiara il Vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro, Maurizio Marrone.

"Gli spazi raccontano il modo in cui un servizio pubblico sceglie di accogliere le persone. La nuova sede di Settimo Torinese esprime la nostra idea di Centro per l'impiego: un luogo aperto, accessibile e funzionale, dove la qualità dell'accoglienza si accompagna alla capacità di offrire risposte concrete alle persone e alle imprese", dichiara Erminia Garofalo, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro.

"Il nuovo Centro per l’impiego rafforza i servizi, con spazi più adeguati alle esigenze di operatori e utenza - dichiara Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese – Inoltre razionalizza gli spazi dedicati ai servizi pubblici. Liberando i locali di via Roma permette l’ampliamento dei locali destinati ai servizi sociali, con benefici per un settore cruciale al welfare locale. Il nuovo assetto contribuisce quindi a potenziare gli strumenti di supporto ai nostri cittadini in cerca di lavoro, e concretizza una Città ancora più accogliente e attenta, coerentemente con gli obiettivi del PNRR".