Carburanti, scatta il nuovo taglio delle accise sul gasolio: lo sconto in vigore fino al 7 novembre

Arriva una boccata d'ossigeno per gli automobilisti e per il comparto dei trasporti. È stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce una riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sul gasolio. La misura ridetermina il prelievo fiscale a 632,90 euro per mille litri per un periodo determinato che va da oggi, 28 ottobre, fino al prossimo 7 novembre 2026. Tradotto in cifre pratiche al distributore, l'intervento si traduce in un risparmio immediato di circa 4 centesimi al litro che, considerando l'applicazione dell'Iva, arriva a un beneficio effettivo per il consumatore finale di circa 4,9 centesimi al litro.
Le motivazioni del provvedimento
L'intervento normativo nasce con l'obiettivo preciso di compensare le maggiori entrate incassate dallo Stato tramite l'imposta sul valore aggiunto a seguito dei recenti rincari del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro. Per sostenere il provvedimento e coprire i costi dell'operazione, la norma destina una quota pari a 38,7 milioni di euro. Tali risorse attingono direttamente al maggior gettito Iva maturato ed entrato nelle casse pubbliche tramite i versamenti periodici effettuati tra il 1° e il 30 settembre 2026.