Pietraporzio, dieci anni di innovazione: la montagna diventa smart [FOTO e VIDEO]

Investire nella digitalizzazione è il futuro, oltre che il presente, di tanti comuni, in particolare di piccole e medie dimensioni.

Non fa eccezione il Comune di Pietraporzio, gioiellino della Valle Stura la cui amministrazione ha puntato tanto, e continua a farlo, sulla tecnologia, al fine di garantire a cittadini e turisti servizi sempre migliori.

Investimenti iniziati nel 2016 nel segno della sicurezza, della connettività e della valorizzazione di infrastrutture digitali.

L'isola digitale multiservizio attualmente in funzione rappresenta l'evoluzione più significativa, perché unisce informazioni, assistenza turistica, contenuti personalizzati e tecnologie per il monitoraggio del territorio. Ma la sfida per il futuro consiste nel collegare i dispositivi esistenti in una rete di servizi condivisi, costruendo una Smart Land per tutta la Valle Stura.

(L'isola digitale a Pietraporzio)

Fondamentale la collaborazione con Tecno World Group Srl, a cui è stato affidato lo sviluppo dell'intero progetto.

(Telecamera Tecno World installata in centro paese)

Abbiamo parlato di tutto questo con il sindaco di Pietraporzio Sabrina Rocchia (GUARDA IL VIDEO)