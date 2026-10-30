Taglio del nastro per il Centro per l’impiego di Torino sud: ristrutturati gli uffici di via Castelgomberto

Venerdì 30 ottobre il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro Maurizio Marrone, la direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro Erminia Garofalo e la vicesindaca del Comune di Torino Michela Favaro hanno partecipato all’inaugurazione ufficiale del Centro per l’impiego di Torino sud.

La sede di via Castelgomberto 75, da poco riaperta al pubblico, è stata profondamente ristrutturata grazie a un intervento finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento rientra nel più ampio programma di potenziamento e ammodernamento della rete dei Centri per l’impiego piemontesi, che punta a rafforzare le infrastrutture e la capacità dei servizi pubblici per il lavoro, rendendoli ancora più efficienti e vicini alle persone e alle imprese.

Accoglienza, accessibilità e infrastrutture all’avanguardia

L’intervento ha permesso di ripensare completamente gli spazi, concentrandosi in particolar modo sull’accessibilità e sull’accoglienza dei cittadini; si tratta di un miglioramento che impatta non solo sulla struttura in sé, ma anche sulla qualità dei servizi, sul benessere delle persone che lavorano nel Centro per l’impiego e sulla riservatezza degli ambienti, pensati per favorire l’ascolto e l’accompagnamento delle persone nei percorsi di orientamento e inserimento lavorativo.

Per le imprese che si affidano al Centro per l’impiego, gli spazi rinnovati offrono condizioni più favorevoli alle attività di selezione e reclutamento del personale, rafforzando il ruolo del Centro come punto di riferimento territoriale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le dichiarazioni

“Portare i servizi per il lavoro nelle periferie significa dare risposte concrete a quei quartieri di Torino che hanno maggiormente bisogno di opportunità e riferimenti solidi. Solo così potremo cogliere la sfida per il rilancio occupazionale del nostro territorio”, dichiara il Vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro Maurizio Marrone.

«Un Centro per l'impiego non è soltanto un luogo in cui si erogano servizi: è uno spazio in cui le persone portano aspettative, progetti e, talvolta, momenti di difficoltà. Rinnovare questi ambienti significa dare valore a ogni incontro e creare le condizioni perché il lavoro dei nostri operatori possa tradursi in risposte sempre più efficaci», dichiara Erminia Garofalo, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro.

«Come Città di Torino siamo impegnati quotidianamente nel cercare di offrire a cittadine, cittadini e imprese tutti quegli strumenti essenziali per mettere in contatto domande e offerte di lavoro e per supportare chiunque sia alla ricerca di un impiego - afferma la vicesindaca con delega al Lavoro Michela Favaro -. Per questo il rinnovamento degli spazi del Centro per l’impiego di Torino Sud, concessi dalla Città a titolo gratuito proprio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, è un’ottima notizia per il territorio e per le possibilità di costruzione di sinergie tra enti che mirano a un obiettivo comune: facilitare l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro di tutte e tutti», dichiara Michela Favaro, vicesindaca del Comune di Torino.

Informazioni e contatti

Il Centro per l’impiego di Torino sud, già operativo nei locali rinnovati, è aperto al pubblico da lunedì a giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 13.00.