Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Anche se Saturno offusca la mente voi cercate di avere le idee chiare e se una faccenda impensierisce sappiate che, prima o poi, si risolverà. Spuntano anche degli stupori, dei batticuori, delle contrastanti emozioni, dei rammarichi e dei significativi contatti. Le mattinate appaiono infatti incasinate, i pomeriggi stressanti, le serate pepate. Se necessitate di un supporto provate a volgere un pensiero a chi, da lassù, vi potrà aiutare. Incognite nel week end. Amici da ringraziare.

TORO: Esternate le emozioni e non continuate a rimuginare per poi star male sia psicologicamente che fisicamente… Se qualcosa non funge parlatene con chi sa ascoltarvi, capirvi e dare saggi consigli. Prossimamente potrebbero succedere dei fatti strani così come, quasi in simultanea, una persona stupirà, un’altra rincuorerà e una savia personcina tantissimo affetto dimostrerà. Il giorno di Ognissanti arricchite il desco con fichi, zafferano, carciofi, zucca e legumi!

GEMELLI: Vi alzerete a volte con le lune storte e con il timore che le rogne durino in eterno… però basterà una parola o un gesto confortante a ritemprarvi anche se, nei prossimi dì, subentreranno delle faccende da organizzare e sistemare, degli irritanti comunicati e uno spizzico di affanno… Siate prudenti in tutto e, per allontanare gelosie e malignità, provate a posizionare, la sera del 31 ottobre, una zucchetta nell’ingresso: quasi certamente le debellerà. Sorpresa domenicale.

CANCRO: Novembre: mese di rievocazioni, di succulenti funghetti, foglie cadenti e speranze silenti… Sotto l’egemonia di un Saturno imbronciato apparirete snervati, accigliati ma, grazie ad un caso fortuito, riuscirete a rimuovere condizioni paludose e recuperare uno spizzico di verve, malgrado un pensiero costante renda la testa pesante. Prendete una pausa occupandovi di voi stessi e non arrabbiatevi per una sciocchezza. Il 31 ottobre vi verrà esposto un invito: accettatelo e vi sollazzerete.

LEONE: Ma cosa preannuncerà l’ultimo quarto di Luna che il 1° novembre si forma nella vostra costellazione? Una cosa è certa: che la settimana sarà talmente incasinata dal lasciar esiguo spazio al sollazzo annesse delle preoccupazioni lambenti il settore materiale o personale, compresi dei guizzi di nostalgia e tante precauzioni da usare onde scagionare una forma influenzale. Il 31 ottobre collocate una zucchetta rotondetta vicino all’uscio e una vicino al focolare

VERGINE: Non agitatevi e non allarmatevi in quanto tante soddisfazioni vi attendono dietro l’angolo di un novembre animato ed importante! Se vi siete tolti un dubbio o un fardello il periodo sarà sicuramente più bello malgrado dobbiate pazientare riguardo una questione che si decifrerà solo a dicembre. Da fuori giungeranno inaspettate notiziole, vi radunerete con dei familiari e farete un acquisto soddisfacente. Di buon auspicio consumare dei cibi a base di grano. Sabato impegnativo.

BILANCIA: Condividere gioie e dolori, spalleggiare gli afflitti, soprassedere su remote offese è il compito che Saturno vi darà! Inutile quindi recriminare, gemere, strepitare visto che la vita è un viaggio dove seguitare a coltivare le arrugginite speranze e non smettere mai di sognare … Noie relative a incartamenti, sborsi per fiori, scadenze, versamenti, alterchi con uno dalla lingua lunga e stress a profusione. Il 31 ottobre indossate una sciarpa o una maglia color arancione!

SCORPIONE: Vi attende al varco una settimana densa di impegni, trattative, sbalzi umorali e sborsi un po’ anormali, bisticci domestici ed operativi, incontri inaspettati, viavai di comunicati e una tensione che non riuscite a placare. Una vecchia conoscenza si rifarà viva, una richiesta infastidirà oppure difetterete in serenità, però, nella notte di Halloween, esprimente un desiderio che una simbolica fatina realizzerà! Domenica movimentata e compleanno colmo di sorpresine.

SAGITTARIO: Istintivi ed immediati rimbeccherete persone indisponenti o che non vogliono capire un accidente. In casa e in amore però, siate meno polemici, perché solo col dialogo scoverete la ricetta di una serena complicità. Indefiniti malesseri o acciacchi stagionali lambiranno i più fragili. Finanziariamente invece cercate di economizzare. Qualcuno si concederà un mini viaggetto. Il 31 sarà di buon auspicio piazzare una zucca mantovana come centrotavola.

CAPRICORNO: Nessuno fa niente per niente ragion per cui un inconveniente aspettatevelo da mezze calzette avvezze a turlupinare raffinatamente! Alla faccia di ciò una rivincita vi farà sogghignare e credere che un po’ di giustizia possa ancora regnare … Nel complesso la settimana, tra un rimpianto e un ricordo, volerà e una notizia rinfrancherà. Ritrovi casalinghi. Sfidate la fortuna mettendo al Lotto i dati di nascita di tre defunti e il 31 consumate zucca e nocciole!

ACQUARIO: Non forzate la mano del destino ma lasciate che gli avvenimenti seguano il loro corso cercando di trarre profitto da qualsiasi esperienza e preparandovi a giorni incasinati dove rendesi tassativo organizzarsi adeguatamente. Aiuti da amici speciali, movimento di scartoffie e proposta da accettare. Rammentate altresì che mangiare, il 31 ottobre, una torta di zucca o della crema di nocciole, porterà fortuna ed appagherà sia il palato che il cuore. Domenica agitata.

PESCI: Limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, vivere alla giornata, evadere dalle solite quattro mura, ascoltare un savio consiglio e lenire un acciacchino, è ciò che le stelle consigliano di fare nelle prossime commemorative giornate. Apprestatevi altresì ad un venerdì strampalato e a un guaio mezzo scampato. Partecipazione ad un evento speciale. Vi reputate sfigati? Beh, allora provate, la sera del 31, ad accendere una candela gialla lasciandola lentamente consumare.

E’ da lassù, nascosto tra le stelle, che ci sorride chi in terra non c’è più…