Elezioni 2027, buona la prima per la lista "Torino Civica"

Se il buon giorno si vede dal mattino, allora l'esordio pubblico della lista "Torino Civica" non poteva andare meglio. Ieri sera, infatti, la sala dell'Holiday Inn era gremita di una folla di cittadini, imprenditori, rappresentanti di enti e associazioni, professionisti torinesi intervenuti per assistere alla presentazione della lista civica che sosterrà la coalizione e il candidato dello schieramento di centrodestra alle elezioni Amministrative della Città di Torino del 2027.

La serata, moderata dal giornalista e già direttore di Torino Cronaca Beppe Fossati, è iniziata con il saluto del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Cirio ha ricordato il successo ottenuto dalla compagine civica nelle elezioni regionali e il ruolo determinante delle liste civiche nelle tornate elettorali come espressione di un mondo che non si ritrova nei perimetri dei partiti, ma vuole comunque esercitare la partecipazione alla vita pubblica ed amministrativa.

Torino Civica ha dimostrato, in questo primo appuntamento, la vivacità e l'interesse del mondo civico torinese verso le prossime elezioni.

Ad aprire i lavori è l'assessore regionale Gian Luca Vignale, insieme a Alberto Acquaviva, Gregory Massa e Lucrezia Bono, sono i fondatori del progetto civico torinese. Vignale ha spiegato perché oggi Torino ha bisogno di una lista civica e lo spirito che anima l'aggregazione che si sta creando attorno ad essa.

«È stata una bella serata, anche per come l'abbiamo pensata - dichiara Vignale - abbiamo provato a mettere insieme uno spaccato di Torino, con temi diversissimi tra loro. Ne abbiamo toccati alcuni, moltissimi altri lo saranno nel corso del lungo impegno elettorale che abbiamo davanti. Ma è un punto di partenza importante, e per andare avanti c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno dei torinesi».

Alberto Acquaviva, giornalista e responsabile del CAF Patronato Multiservizi, ha indicato nei quartieri e nelle circoscrizioni il vero inizio del cambiamento ed ha concluso affermando che «questa sera credo sia stato un grande inizio. Ci servono degli "innamorati" di Torino, persone che sinceramente e con passione amano questa città come me e la vogliono cambiare in meglio. Perché le liste non siano una compilation elettorale per arrivare a 25 candidati, ma un insieme di persone che lavorano insieme per individuare un futuro di cambiamento per i nostri quartieri e per la nostra città».

Gregory Massa, direttore tecnico nazionale di GOIA-Fenapi, ha parlato del commercio come impresa e presidio sociale. «Oggi il commercio torinese affronta una situazione paradossale con regole risalenti a molti decenni prima, ma un'attualità completamente diversa. Una città con quattrocentomila residenti in meno. Nei quartieri più difficili abbiamo assistito alla chiusura di attività superiori di cinque volte alle aperture, una desertificazione che va fermata. Perché è chiaro come anche la serrata delle attività accompagni e si accompagni al degrado dei quartieri».

Nel corso della serata, sono state introdotte molte tematiche interessanti, a trattarle sono state l'avvocata cassazionista Monica Negro, specializzata in diritto del lavoro, previdenziale e antidiscriminatorio, che ha affrontato la percezione della (in)sicurezza in città da una prospettiva femminile. Il professor Sebastiano Marra, direttore della Cardiologia del Koelliker di Torino, ha illustrato l'assistenza come dovere comunale e parte integrante del percorso di cura. Martina Polo, giornalista, imprenditrice e fondatrice dell'Asd Chiomonte Sport Academy, ha portato il tema «Disabilità e lavoro: il talento non ha limiti, le opportunità sì». Marcello Segre, presidente dell'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione «Lorenzo Greco», è intervenuto sulla prevenzione come risorsa sociale. Quindi Sonia Stochino, mamma e account manager, con una riflessione sulla paura degli adolescenti di oggi e sul principio che i genitori non devono essere soli.

Si è trattato questo del primo dei molti incontri pubblici che caratterizzeranno la campagna elettorale di Torino Civica. A cominciare dalla presenza, fin dalle prossime settimane, di banchetti nelle piazze e nei mercati cittadini. Per incontrare le persone, confrontarsi con la gente che vive e lavora in città, dialogare e costruire insieme il futuro di Torino.