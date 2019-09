Ivrea, Salizzoni duro con i No Vax: "Inaccettabile ignorare scienza e medicina"

"Esprimo solidarietà e vicinanza agli operatori della scuola Villa Girelli di Ivrea per il loro doveroso rispetto della legge. Mettere in discussione le normative in materia di vaccini vuol dire adottare un atteggiamento antiscientifico, pericoloso innanzitutto per i bambini". Lo afferma Mauro Salizzoni, il noto trapiantologo diventato da giugno vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte.