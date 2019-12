La Regione in campo la raccolta del sangue: Cirio e i consiglieri in fila per la donazione

Anche la Regione scende in campo per la raccolta di sangue. Questa mattina nel cortile di Palazzo Lascaris era presente un’auto-emoteca dell’Avis, dove hanno donato il sangue il governatore Alberto Cirio, il Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia, i consiglieri regionali Gianluca Gavazza, Maurizio Marrone, Paolo Bongioanni, Andrea Cane, il capogruppo della Lega Alberto Preioni e l’assessore Chiara Caucino.

A Torino ci sono quasi 30mila donatori attivi, cioè che hanno svolto l’azione benefica una volta negli ultimi due anni, per un totale di circa 120 mila Piemonte. L’Avis comunale del capoluogo piemontese è la più grande d’Italia: nel Torinese ci sono 108 sedi. Nella città della Mole ci sono 8 emoteche: tre sono fisse e sono ubicate a Porta Susa, al Parco Ruffini e al San Giovanni Bosco.

“La donazione del sangue -ha detto il Presidente Cirio – ha a due grandi vantaggi: il primo è l’anonimato, perché chi compie questo gesto lo fa nel silenzio. La seconda cosa è che non sai a chi va il tuo sangue, a chi potrà salvare la vita: per me è un esempio di grande solidarietà”.

“Donare il sangue – ha continuato il numero 1 di Palazzo Lascaris Allasia-è un gesto semplice ma prezioso, che può salvare molte vite. Per questo faccio appello alla generosità dei piemontesi, perché contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche durante i periodi di vacanza quando si possono presentare le maggiori criticità”.

Per donare il sangue è necessario avere più di 18 anni e meno di 65, pesare almeno 50 chili ed essere in buono stato di salute.