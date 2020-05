Inizia da oggi la distribuzione delle mascherine ai cittadini di Nichelino

A Nichelino i volontari della locale Protezione civile e quelli dei Comitati di quartiere stanno preparando le buste con le mascherine gratuite, acquistate dalla Regione Piemonte, che da oggi si comincerà a consegnare ai cittadini.

Le buste saranno portate dai volontari della Protezione civile nelle buche delle lettere. Ci sarà una mascherina per ogni nichelinese: se un nucleo familiare è composto da tre persone, la busta conterrà tre maschere, se è composto da due persone, la busta conterrà due maschere, e così via. L'obiettivo è fare in modo che nessuno resti escluso.

"Ringraziamo i volontari della Protezione civile per l'aiuto nell'imbustamento e nella azione di etichettamento", hanno detto il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alla Protezione civile Antimo De Ruosi. "Ci vorrà un po' di tempo per far arrivare le mascherine in ogni buca, ma contiamo di completare l'operazione al più presto".