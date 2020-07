Covid, Lega: "Contagi in aumento conseguenza dell'accoglienza: fermare l'arrivo dei migranti"

“Sostenere che non vi sia correlazione tra l’aumento dei contagi e l’arrivo dei migranti è voler a tutti i costi negare i fatti. A dimostrare l’esistenza di questo legame, i 15 profughi risultati positivi a Settimo e i 4 alla Pellerina. Nella fase in cui ci troviamo, si tratta di numeri di per sé già rilevanti, destinati inevitabilmente a salire se si continuerà ad accogliere”. Il vicepresidente torinese della Lega in consiglio regionale, Andrea Cerutti, commenta così l’esito dei tamponi effettuati agli ospiti arrivati in settimana al Centro Fenoglio di Settimo Torinese e a quelli alloggiati alla Pellerina.

“Torino e provincia hanno fatto sforzi enormi per uscire dall’emergenza sanitaria - conclude il vicepresidente leghista -, ci auguriamo che non debbano essere costrette a ripiombarci a causa delle politiche sbagliate del governo in materia di immigrazione”.

“Giusto qualche giorno fa - spiega Manolo Maugeri, consigliere comunale della Lega a Settimo -, la Sindaca Piastra ha rassicurato la cittadinanza asserendo che tutti i migranti destinati al Fenoglio di Settimo sarebbero stati sottoposti a test sierologico e tampone prima dell'arrivo nella struttura, e ospitati solo in caso di esito negativo. Oggi invece si scopre non solo che i test sono stati fatti dopo l'arrivo al Fenoglio, ma che 15 persone risultano positive”.

“La Sindaca - prosegue Maugeri - aveva anche "bacchettato" la Lega a livello regionale, accusandola di fare strumentalizzazione politica su questa vicenda e di creare falsi allarmismi. La notizia di oggi conferma invece quanto paventato dalla Lega fin da subito”.