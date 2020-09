Sostegno affitti e mutui: arrivano gli aiuti

Per sostenere le famiglie che soprattutto a causa del Covid hanno avuto problemi nel pagamento dell'affitto, il Comune di Settimo e la Regione hanno predisposto dei fondi di aiuto.

A partire da oggi 1 settembre e fino al 30, sarà possibile fare richiesta per un contributo regionale. Per i Comuni di Settimo (capofila) e Gassino sono stati stanziati 233.000 euro, che andranno a sostenere le famiglie in affitto. Gli aiuti verranno assegnati, fino a esaurimento fondi, sulla base di una graduatoria che sarà stilata dalla Regione Piemonte. Per fare domanda e per ulteriori informazioni (requisiti, vincoli, tempistiche) si può consultare il sito del Comune.

Inoltre, il Comune di Settimo, per sostenere ulteriormente le famiglie in difficoltà, ha stanziato un fondo specifico da 50mila euro, che potranno integrare gli aiuti. Il fondo, già inserito a bilancio, sarà erogato nei prossimi mesi, sempre sulla base di graduatorie specifiche con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari anche a famiglie escluse dai finanziamenti regionali e ai proprietari di casa, anch'essi in difficoltà per i mancati introiti che spesso costituiscono la sola fonte di reddito.