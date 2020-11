Ippodromo di Vinovo, sabato 7 novembre tutti in pista rispettando le regole

L'Ippodromo di Vinovo si era già adeguato domenica scorsa, offrendo comunque uno spettacolo notevole nel GP Orsi Mangelli e nei GP Anact, continuerà a farlo anche in questo weekend. Sarà un sabato di trotto sulla pista torinese, ma a porte chiuse e con il massimo rispetto delle norme sul distanziamento e sull'attenzione per evitare qualsiasi assembramento.

Tutto questo nulla toglie al programma della giornata che prenderà il via alle 13.50 con quasi 80 cavalli al via, segno che la piazza torinese continua a rivestire un forte richiamo per tutti. In mezzo alle 8 corse in programma peschiamo il Premio Fremont per anziani di buon livello, con l'accoppiata Seleniost-Santino Mollo a partire come faro non solo perché scatta dal palo. Ma anche il Premio Utah in apertura di programma, un miglio per puledri nel quale ci saranno anche due francesi al via, portati da Marco Smorgon e Andrea Guzzinati. Tra gli ospiti di giornata, il driver toscano Antonio Greppi impegnato in sei delle corse.

A Vinovo il prossimo appuntamento sarà sabato 14 settembre con la finale del Campionato Gentlemen Piemonte-Liguria.