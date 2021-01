Meno di 24 ore alla nascita ufficiale di Stellantis. I sindacati: "Una partita che Torino deve giocare con elettrico e vetture di lusso"

Circa 24 ore, anche meno. Poi di Fiat (e di Fca) così come le conosciamo, non ci sarà più nulla. E lo stesso succederà per Psa Peugeot: da domani, con le firme ufficiali sugli ultimi documenti, prende il via l'era di Stellantis, il nuovo gruppo che si pone come il quarto a livello mondiale per il settore dell'automotive.

Tra coloro che osservano con attenzione gli ultimi preparativi del matrimonio, ovviamente, ci sono i sindacati. I timori, per un Gruppo che si sposta sempre di più da Torino, non mancano. "Torino può e deve giocare questa sfida con tutte le sue capacità progettuali e manifatturiere - dice Davide Provenzano, segretario torinese di Fim Cisl -, visto che è portatrice di una tradizione storica nel saper fare auto che, ancor oggi, si respira dal Politecnico alla fabbrica".

In particolare, nella solita "caccia" a doppioni e sovrapposizioni, i metalmeccanici Cisl individuano nelle auto di alta gamma una carta importante da giocare: "Il segmento Premium è la chiave per il nostro territorio, i francesi ne sono sprovvisti: a Mirafiori arriveranno la Gran Turismo e Gran Cabrio, Grugliasco continuerà la produzione di Quattroporte e Ghibli. Il Brand Maserati sarà totalmente elettrificato e la nascita del Battery Hub a Mirafiori candida il sito a polo dell’elettrico per la parte Italiana. Serve un ulteriore modello, per esempio a marchio Jeep, magari un City Suv, per rafforzare il polo torinese".

Intanto, come dimostravano già i dati di fine 2020, un primo impulso è arrivato a Torino dalla produzione della 500 elettrica. "La nuova 500 BEV è una scommessa ma a breve potrebbe rivelarsi vincente, se ne producono 296 al giorno e se guardiamo il trend delle immatricolazioni nel full elettrico (+ 105% nei primi 8 mesi del 2020) possiamo confidare in una crescita anche della piccolina di casa FCA", dice ancora Provenzano.

Non manca un richiamo al Governo, nonostante le difficoltà di queste ore a Palazzo Chigi e dintorni. "I 5 miliardi di risparmi che deriveranno dalla fusione dovranno essere investiti negli stabilimenti e in questa circostanza il Governo, seppur in grave ritardo, può giocare la partita. Occorre ricordare, come già alcuni hanno sottolineato, che lo stesso Governo italiano ha recentemente erogato un prestito oneroso a FCA e oggi si trova fuori dal nuovo asset societario, di contro lo Stato francese detiene il 6.2% della nuova Stellantis. Le risorse disponibili del Recovery Fund dovranno sostenere l’Automotive italiana quale settore trainante dell’economia. Questo è compito della politica".