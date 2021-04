Raspini S.p.A. fornitore ufficiale del 104° Giro d'Italia

Il 2021 segna il ritorno ad una partnership importante: Raspini S.p.A. sarà infatti Fornitore Ufficiale della 104° edizione del Giro d’Italia. Un sodalizio storico che condivide valori importanti quali determinazione, impegno, sacrificio, <s>e</s> il raggiungimento del miglior risultato e che si racconterà lungo tutto il territorio italiano.

Storico, come la tradizione che ha visto negli anni – edizioni 2004, 2005, 2006 e 2007 – Raspini S.p.A. al fianco di una delle più amate manifestazioni sportive italiane che, proprio nel 2007, ha preso il via dal suo stabilimento piemontese.

Una collaborazione che va oltre la semplice partnership, ma rappresenta un filo rosso che si snoda negli anni più o meno recenti e racconta l’Italia, attraversandola da Nord a Sud. Unisce ieri a oggi, parla del presente guardando al futuro, condividendo valori di tradizione come: il lavoro fatto bene, l’amore per la terra, la volontà e l’impegno.

Sabato 8 maggio il Giro d’Italia 2021 prenderà il via da Torino, una partenza ideale per raccogliere, intorno ai più grandi campioni del ciclismo contemporaneo mondiale, gli abitanti di questo Piemonte che così tanto ha dato al mondo dello sport e con i quali l’azienda di Scalenghe ha uno speciale e privilegiato rapporto.

Per tutto il mese di maggio Raspini sarà al fianco dei magici appuntamenti quotidiani, ricchi di emozioni, con dure scalate e frenetiche discese, lotte contro il tempo e lunghe attese: una mongolfiera, l’allestimento di oltre 300 punti vendita selezionati che accompagneranno ogni singola tappa e poi ancora momenti di gastronomia gourmet e di golose iniziative da vivere giorno dopo giorno, come in una festa che non finisce mai.

In un anno complesso, la forza e il coraggio delle imprese italiane si mette in evidenza anche con scelte importanti come questa, scelte che sono sinonimo di una volontà di proseguire una tradizione, ma che vogliono anche dire saper guardare al domani valorizzando e raccontando le eccellenze del nostro paese: ed è per questo che sono tornati ad incontrarsi il Giro d’Italia e Raspini, due protagonisti della nostra storia.