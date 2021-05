Sport -

La Reale Mutua Basket Torino fa 3-0 contro Mantova e vola in semifinale

Risolta la pratica Mantova in tre gare, i gialloblù in semifinale incontreranno la vincente tra Verona e Milano

Credit Tamassia

Torino si impone anche in gara 3 contro Mantova e si qualifica per la semifinale dei playoff, dove incontrerà la vincente della serie tra Verona e Milano. Al contrario delle prime due gare, la partita della Grana Padano Arena è equilibrata: la Reale Mutua dopo essere andata sotto nel primo tempo, torna a contatto nella ripresa, ribaltando il risultato nell'ultimo parziale. CRONACA Punteggio e ritmi bassi nella prima decina tra Torino e Mantova: aprono i padroni di casa con Cortese e Ghersetti, rispondono i gialloblù con Clark e Pinkins e dopo 6’ il punteggio è di 7-7. Dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 1 (13-12), la Reale Mutua mette la freccia e prova con Diop la prima minifuga della partita (13-18). I biancorossi non ci stanno e lanciano la rimonta con Bonacini e Infante, completata dalla tripla di Ceron (20-18). Torino tenta subito la reazione con Clark, ma da dietro l’arco le triple di Ceron e Cortese fanno male e spediscono la Reale sul -9 (31-22). Sul finale del primo tempo gli sforzi dei gialloblù riescono a dimezzare lo svantaggio, con la sirena dell’intervallo lungo che suona sul 41-36. Nella ripresa Torino parte con le marce alte trova pareggio e vantaggio con la tripla di capitan Alibegovic (45-46). Mantova, però, a differenza delle due partite del Pala Gianni Asti non cede Il fianco al buon momento della squadra di coach Cavina e si mantiene a contatto alla fine del terzo quarto (52-53). Nell’ultima decina Alibegovic prova a mettere in fresco la qualificazione con la tripla del nuovo +6 (52-58), Mantova non si arrenda e si lancia prontamente all’inseguimento trovando di nuovo il -1 con il solito Ceron (59-60). Nonostante gli sforzi di Mantova, sul finale Pinkins e Bushati aggiustano il mirino e dalla lunga distanza danno il colpi di grazia alla squadra di Di Carlo, che non riesce più a colmare il gap. Finale 69-76. Stings Mantova-Reale Mutua Basket Torino 69-76 (13-12, 28-24; 11-17, 17-23)

Mantova: Cortese 12, Bonacini 2, Ferrara 2, Ghersetti 12, Veideman 10, Ziviani NE, Ceron 17, Weaver 6, Maspero 6, Infante 2, Lo NE. All. Di Carlo

Torino: Alibegovic 11, Bushati 6, Clark 8, Pinkins 15, Cappelletti 8, Pagani NE, Origlia NE, Campani 10, Diop 16, Penna 2, Toscano NE. All. Cavina

SM

