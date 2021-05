Tadej Pogačar riparte dal Sestriere per bissare la maglia gialla

Tadej Pogačar, vincitore del Tour de France 2020, si sta allenando con parte del suo team sulle montagne olimpiche del Piemonte.

Il campione sloveno della UAE Emirates è tornato a Sestriere, dove soggiorna, per cercare di bissare la maglia gialla. Gli allenamenti dureranno ancora qualche giorno, poi prenderà il via al Giro di Slovenia in programma dal 9 al 13 giugno e a seguire al Tour, dal 26 giugno al 18 luglio.

" Pogačar mi ha detto che venire lo scorso anno a Sestriere, prima del Tour, è stata un’ottima scelta che gli ha portato anche fortuna. Qui a Sestriere i ciclisti trovano tutte le condizioni ottimali per lavorare al meglio soggiornando in altura oltre i 2000 metri d’altitudine e pedalando sulle Alpi avendo a disposizione due vallate e importanti salite” è il commento del sindaco Gianni Poncet che ha incontrato il campione e il suo gruppo, consegnandogli il gagliardetto del Comune e il libro “Sestriere una Montagna di Sport” di Beppe Conti.