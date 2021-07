Il futuro dell'automotive, c'è la data per l'incontro del Piemonte con Draghi: a Roma il 27 luglio

Brucia ancora sulla pelle, lo schiaffo della gigafactory che Stellantis ha deciso di installare non a Mirafiori - culla dell'auto a livello italiano -, ma a Termoli. Ma almeno, adesso, Torino e il Piemonte sanno quando potranno esporre al Governo tutto il loro malumore.



Perché se da un lato la scelta di un'azienda privata non è sindacabile, la scelta del Molise ha svelato d'un colpo tutta la paura sabauda di sentirsi messi in un angolo, quasi "estranei" a un progetto di respiro nazionale che riguardi non solo l'automotive, ma anche un passaggio strategico come la transizione ecologica. Una strategia - quella sì - che invece ha profonde influenze da parte dell'azione dell'esecutivo. Le famose "politiche industriali". E così, dopo la richiesta inviata nei giorni scorsi, il premier Mario Draghi ha fissato per martedì 27 luglio l'incontro con il governatore Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il mondo imprenditoriale e le organizzazioni sindacali.





Appuntamento a Roma

Alle 15.30 - minuto più, minuto meno - tutti intorno allo stesso tavolo, a Roma. Obiettivo: condividere con urgenza un piano e un progetto di rilancio del territorio piemontese, partendo dal sistema automotive.

“Ho ricevuto la chiamata del capo di gabinetto del Premier, Antonio Funiciello - spiega il presidente Cirio -, che mi ha confermato per martedì prossimo la disponibilità del presidente Draghi. Questo primo incontro sarà con la Regione e il Comune di Torino in rappresentanza di tutte le voci del territorio che hanno sottoscritto la lettera inviata al Premier. Venerdì pomeriggio ci confronteremo nuovamente sulle principali istanze che come Piemonte desideriamo portare al Governo”.

Marsiaj: "Gestire la transizione ecologica senza strappi pericolosi"

Intanto, proprio in queste ore, il presidente dell'Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj, ha ribadito l'urgenza di un intervento del Governo Draghi proprio a stabilire i paletti della transizione ecologica, su cui l'Unione Europea ha detto chiaramente di voler accelerare: “L’obiettivo ambizioso della riduzione dell’impatto ambientale non può essere raggiunto sacrificando la tenuta economica e sociale del nostro Paese, soprattutto al termine di un periodo di grave crisi che ha colpito il tessuto produttivo, i lavoratori e le famiglie".