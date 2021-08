Volley A2/F: le pinerolesi riprendono gli allenamenti domani

Domani le atlete dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo si ritroveranno per dare il via agli allenamenti in vista del prossimo campionato di A2 di volley femminile.

Saranno ventidue le squadre che faranno parte della serie A2, suddivise in due raggruppamenti. Solo pochi giorni fa la Lega ha diffuso la composizione dei gironi ed ora si attende il calendario delle partite che avranno inizio il 9-10 ottobre.

Di seguito la composizione del raggruppamento B che vede l’Eurospin Ford Sara Pinerolo. LPM Pallavolo Mondovì (CN) Pallavolo Pinerolo (TO) Volley Soverato (CZ) Polisportiva Libertas Martignacco (UD) Volley Talmassons (UD) Club Italia Unione Volley Montecchio Maggiore (VI) C.S. Alba Volley Albese (CO) Volley Vicenza Pallavolo Sicilia Catania PVT Modica (RG).