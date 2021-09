La passeggiata della sicurezza in corso Giulio Cesare di Giachino: "Intervenire sul declino di certi quartieri"

Questa sera, in corso Giulio Cesare, Mino Giachino (Sì TAV Sì LAVORO) e i colleghi di lista hanno effettuato una "passeggiata della sicurezza" per ribadire come, in certe zone periferiche di Torino, occorrano più mezzi di sorveglianza e anche più lavoro.

"Il declino economico e e sociale di Torino con la mancanza di opportunità occupazionali nei quartieri più problematici - spiega Giachino - ha acuito il tema della sicurezza e quello del lavoro. Già nei primi 100 giorni occorre a prendere provvedimenti importanti e non portate avanti la linea dei Cinque Stelle".