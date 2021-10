Circoscrizione 6: Barriera di Milano (e non solo) per la nuova squadra guidata dal presidente Lomanto

In attesa dei calcoli dei cosiddetti "resti" che assegneranno gli ultimi seggi, per il centrodestra si siederanno all'interno del parlamentino anche due esponenti di Forza Italia (Domenico Garcea, 307 preferenze è eletto in Consiglio comunale quindi cede il posto a Luciano Speranza, 54 voti. Con lui entra Maurizio Anastasia 113). Altrettanti per la lista di Torino Bellissima: Rachele Tenace (63 voti) e Daniela Braiato (62). Quattro seggi ciascuno per i due azionisti di maggioranza della coalizione: per la Lega entrano Enrico Scagliotti (138), Deborah Lamberti (101), Maria Piarulli (91) e Paola Cufari 89, mentre Alessandro Sciretti dovrebbe subentrare a Giuseppe Catizone, eletto in Consiglio Comunale.