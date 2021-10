Vinovo, all'ippodromo arrivano le miss

Mister e Miss in pista, molto del meglio tra i puledri italiani, e Miss anche fuori dalla pista. Perché sabato 9 ottobre la tavola dell'Ippodromo di Vinovo è apparecchiata con due grandissimi appuntamenti su tutti: da una parte il il Gran Criterium Torinese, anche per le femmine, e dall'altra uno dei capitoli finali per le selezioni regionali di Miss Italia 2021.



Il Gran Criterium Torinese, corsa di gruppo 3 sulla distanza del miglio riservata ai 2 anni, si annuncia come doppio appuntamento da non perdere. Sarà l'ultimo dei quattro Criterium disputati questa settimana sulle piste d'Italia e ha richiamato ottimi nomi.





Undici le femmine che scatteranno dietro all'autostart con una favorita logica: è Diletta Axe, che Philippe Allaire come sempre affida al suo driver preferito in Italia, Andrea Guzzinati. Con il torinese d'adozione, la cavalla non ha mai perso nelle due precedenti uscite. Ma anche questa volta avrà avversarie agguerrite come Due Italia e Dalila Bar, nelle mani di Mauro Baroncini e Pippo Gubellini che però scattano da dietro. Per questo, a rovinare la festa potrebbero essere Du Quoin As, che scatta al palo con Antonio Di Nardo, così come Diva Ferm con Andrea Farolfi.

Nei maschi saranno in sette: nel ruolo di favorito Dardo Zack, trainer Tiberio Cecere e guida di V.P. Dell’Annunziata, soggetto reduce da una bella vittoria torinese. Sulla sua strada Dimitri Ferm, allenato da Baroncini e affidato a Farolfi. Ma occhio a Denzel Treb, imbattuto con la guida di Cesare Ferranti.





Ma ci sarà spettacolo anche fuori dalla pista. Sarà infatti eletta Miss Eleganza per il Piemonte e Valle d'Aosta, ragazza che parteciperà alle prefinali nazionali, e insieme a lei Miss Ippodromo di Vinovo che sarà colei che rappresenterà l'ippodromo per un intero anno. Come sempre l'organizzazione è della New Season di Vito Buonfine che radunerà più di 20 ragazze.



Nella giornata il Fill’Hippo’s Ristora si farà in due proponendovi il pranzo e un menù speciale alla sera, (fragrante fritto misto di pesce e patatine fritte).



Come sempre ingresso gratuito e contingentato, solo per possessori di Green Pass: il via delle corse alle 15 e attorno alle 18.30 la proclamazione delle Miss.