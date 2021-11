Volley A2/F: Un tie-break combattuto incorona Pinerolo

Il turno infrasettimanale ha visto l’Eurospin Ford Sara Pinerolo avere la meglio contro la Tecnoteam Albese Volley Como, anche se la vittoria è stata alquanto sofferta e si è dovuta risolvere con un interminabile tie-break.

Una partita dai due volti che ha visto le pinerolesi partire subito al comando, grazie all’ ottima padronanza di muro/difesa ed agli attacchi implacabili di Zago, che hanno permesso così di aggiudicarsi, senza troppi problemi, i primi due set chiusi, rispettivamente, a 17-25 e 21-25. Si inverte invece la situazione nel terzo e nel quarto parziale, dove l’Albese Como sembra aver preso le misure e, trascinata dalla ellenica Oikonomidou, effettua una rimonta che sembrava impossibile. Risultano inefficaci i time out richiesti da coach Michele Marchiaro per tentare di riportarsi in vantaggio. Le padrone tornano in partita con un 25-19 e un 25-21, riaprendo la gara che verrà decisa al tie-break.

Il finale è adrenalinico, le due squadre rimangono fianco a fianco fino al cambio di campo, che vede le padrone di casa in vantaggio di solo una lunghezza (8-7). Determinate a non mollare, le ragazze di Muccioli riescono ad aprire un break di 3 punti (14-11) che però le pinerolesi non accusano, grazie a capitan Zago che trascina le compagne verso il pareggio e successivo sorpasso (14-15). A questo punto è battaglia aperta, con il vantaggio che si alterna e palle match annullate su entrambi i fronti. Il set continua con le due squadre appaiate fino al 18-18 poi, una diagonale di Bussoli e l’attacco out da parte di Pinto, consegnano la vittoria a Pinerolo (18-20). I due punti ottenuti permettono alle pinerolesi di mantenere il secondo posto raggiungendo quota 17, al fianco del Lpm Bam Mondovì. Ritorna in testa alla classifica la Cda Talmassons accanto all’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, quest’ultime le prossime avversarie di Pinerolo, che incontreranno domenica 21 novembre alle 17, sul campo di casa di Villafranca Piemonte.