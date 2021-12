Giovane scomparso da 48 ore nell'Imperiese: ricerche nella zona di Venaria e Porta Nuova

“Valerio Belgrano è un ragazzo di Diano Marina e, purtroppo, è scomparso. “Lo abbiamo cercato ovunque, ma non si trova e non si riesce a contattarlo per telefono. Se qualcuno lo vede o lo incontra, vi preghiamo di volerci gentilmente avvertire.

Le ricerche sono state estese anche in Piemonte, in particolare nella zona di Venaria Reale e nel centro di Torino. L'ultimo avvistamento confermato risale, infatti, alla mezzanotte circa dell’11 dicembre presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova.Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans di colore blu e scarpe in tela con suola bianca, sporche di fango e un piumino di colore bianco. Ultimo avvistamento confermato risale intorno alla mezzanotte circa dell’11 dicembre presso la Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova. In caso di avvistamento contattare il 112, il Comando Stazione Carabinieri di Diano Marina al numero 0183/495048 e/o la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Imperia all’utenza fissa 0183/7191 o cellulare 3313764666 ovvero ogni altro Presidio di Polizia del territorio, questura, carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale.

Numeri di telefono dei genitori: +39 3405424481: +39 3471310559