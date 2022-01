La Gypsy Musical Academy aprirà il 6 gennaio la Finale di Coppa Italia di volley femminile

Giovedì 6 gennaio 2022 la Gypsy Musical Academy, alla presenza del Presidente della Repubblica, aprirà ufficialmente la Finalissima di Serie A1 di Pallavolo femminile in diretta su RAI2 con il suo cavallo di battaglia "This is me". All'appuntamento ci sarà anche la Reale Mutua Fenera Chieri, che sarà attesa dal derby piemontese contro Novara nella prima semifinale.