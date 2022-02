Corso Maroncelli, montacarichi si stacca da ponteggio al quarto piano: una persona ferita, trasportata d'urgenza al Cto (FOTO e VIDEO)

Nel pomeriggio di oggi un montacarichi si è staccato dal ponteggio montato sulla facciata di un palazzo in corso Maroncelli, all'altezza del civico 44, ed una persona è rimasta ferita. La mente è tornata subito al 18 dicembre scorso, alla tragedia di via Genova nella quale persero la vita tre operai per il crollo di una gru. Un luogo che si trova pochi isolati più in là, nel cuore di Nizza Millefonti

Si tratta di un operaio caduto da una notevole altezza: la cabina si trovava al quarto piano e l'uomo è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza al Cto in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, con diversi mezzi di appoggio.

I pompieri hanno utilizzato anche l'autoscala e tecniche saf (speleo alpino fluviali) e provveduto a mettere in sicurezza la zona e delimitare l'area rimuovendo le parti pericolanti in quota.

L'impatto è stato notevole: la cabina del montacarichi ha infatti terminato la sua corsa accartocciandosi a terra, all'interno dell'area di cantiere

Arrivati anche la Polizia e l'Asl, che insieme alla Polizia Municipale hanno bloccato il traffico lungo corso Maroncelli, da via Nizza in su. Tante persone affacciate ai balconi e ferme nello spartitraffico tra le due corsie. C'è un altro cantiere, un isolato prima, quasi all'angolo con via Nizza.

Nel frattempo è giunta anche la Scientifica per i rilievi del caso. Si cerca di ricostruire la dinamica che ha portato al crollo del montacarichi. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'operaio lavorava alla ristrutturazione esterna di un palazzo quando il carrello elevatore su cui si trovava è crollato, pare a causa della rottura di un montante.

L’assessora al Lavoro della Città di Torino, Gianna Pentenero, si è recata questo pomeriggio in corso Maroncelli, sul posto dove si è verificato l'incidente: "Un pensiero va all’operaio rimasto ferito perché le sue condizioni migliorino al più presto - ha dichiarato l’assessora - Purtroppo è un nuovo episodio che richiama tutti all'attenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il mio appello è rivolto alle imprese e ai soggetti coinvolti di aumentare i controlli e di vigilare sulle misure di protezione nei cantieri”.