Un ponte tra Italia e Brasile: al via la cooperazione tra Polo Tecnologico Piemontese e Associação Comercial do Distrito Federal

Nasce l’accordo di cooperazione tra il Polo Tecnologico Piemontese, un hub di aziende innovative che ospiterà imprese tecnologiche d’avanguardia dedicate alla medicina e che vede come capofila il Gruppo HBW e l’Associação Comercial do Distrito Federal (Associazione Commerciale del Distretto Federale), con sede a Brasilia, capitale brasiliana, volto alla ricerca di nuove opportunità per il mondo del biotech, grazie alla condivisione di consulenze strategiche, piani di investimento, scambi tecnologici e culturali.

L’accordo, il primo di cooperazione tecnologica che il Distretto Federale firma con una Regione italiana, è stato presentato venerdì 25 febbraio in occasione della consegna di un riconoscimento della Regione Piemonte per mano dell’Assessore della Regione Piemonte alle Attività Produttive Andrea Tronzano ad Antonio Graziano, ceo e co-founder del gruppo Rigenera HBW – che fa del Polo Tecnologico Piemontese la sua casa - e presidente del Forum Italiano dell’Export in Regione Piemonte "per l'alto contributo alla promozione del territorio piemontese".

La firma è avvenuta tra lo stesso Graziano, Fernando Pedro de Brites, presidente di ACDF, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Brasile, Francesco Azzarello.

“Accogliamo con soddisfazione e ottimismo per il futuro l’occasione della firma dell’accordo di cooperazione. – ha dichiarato Antonio Graziano – L’incontro tra l’alto livello raggiunto dalla scienza applicata alla tecnologia a livello italiano e le realtà che fanno della possibilità di maggiore reperimento di materie prime, di cui il territorio brasiliano è ricco, la propria mission, non può che far crescere lo sviluppo e le prospettive economiche di entrambi i Paesi e delle connesse relazioni industriali internazionali”.

Il Polo Tecnologico Piemontese si candida così ad agire come attore principale nell’attrazione di investimenti da e verso il Brasile. Un nuovo e deciso passo del Polo, che sarà inaugurato nel 2022 a Candiolo (Torino), luogo e network di interesse biotecnologico ed ecosostenibile, incubatore di aziende innovative, che ospita imprese tecnologiche d’avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina.

Nelle clausole dell’accordo, le parti si impegnano per i prossimi due anni a prestare reciproca collaborazione in tema di ricerca di opportunità nei mercati settoriali di riferimento, per facilitare l’inserimento delle aziende. Inoltre, gli sforzi andranno nella direzione dell’offerta di consulenze, strategie, mezzi tecnologici per lo svolgimento delle attività commerciali secondo i rispettivi canoni giuridici. Non ultimo, le relazioni italo-brasiliane promuoveranno anche la partecipazione e la diffusione di fiere, mostre, incontri d'affari e tavole rotonde, su produzioni locali e possibilità di investimento, nonché programmi di formazione professionale.

Al fianco del Polo Piemontese Tecnologico importanti partner saranno protagonisti dell’accordo: Yoursciencebc, società presieduta da Carlo Saverio Iorio e che opera nell’ambito del tecnology scouting per applicazioni spaziale (Insieme al gruppo HBW, si stanno indagando le tecnologie diagnostiche e terapeutiche più adatte a condizioni di microgravità nel campo della guarigione di ferite, un settore di indagine che può dare tecnologie abilitanti anche a Terra); ILA, società di legal consulting specializzata in affari internazionali e vicina al settore della ricerca medico scientifica e Sbarro Health Research Organization, leader nel settore della ricerca oncologica e delle malattie rare.