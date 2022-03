La Torino degli anni Ottanta protagonista di "Noi", remake italiano di "This is us"

Pietro, Rebecca, con i tre figli Claudio, Caterina e Daniele. Sono loro i protagonisti della serie tv "Noi", adattamento italiano della pluripremiato serial americano "This is us", che andrà in onda da domenica sera su Rai 1.

La storia della famiglia Peirò

L’adattamento italiano, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, vedrà Lino Guanciale nel ruolo di Pietro e Aurora Ruffino vestire i panni di Rebecca, rispettivamente padre e madre della famiglia Peirò, fulcro della storia attraverso i decenni. Noi è infatti proprio la storia della famiglia Peirò, della giovane coppia che a partire dagli anni ’80 fino ai giorni nostri affronta la sfida di crescere i tre figli, Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone).

Protagonista la Torino del 1984

Tutto ha inizio nel 1984, a Torino, nel giorno del compleanno di Pietro quando Rebecca – che aspetta tre gemelli – inizia ad avere le doglie. Ed è infatti nel capoluogo piemontese e dintorni che la scorsa estate si sono svolte per due settimane le riprese della serie per raccontare la nascita dell’amore tra Pietro, nato in una famiglia di umili origini originaria del Sud Italia, e Rebecca, cresciuta negli agi della borghesia.

Set dai Murazzi a piazza Statuto

Molte le location torinesi che fanno da cornice alla vicenda, dai Murazzi a piazza Vittorio, dai portici di piazza Carlo Felice a piazza Statuto, fino ad arrivare a San Sicario dove si sono girate le scene legate alla baita di famiglia. Alcune scene sono state inoltre girate al Museo Nazionale del Cinema all’interno della Mole Antonelliana.