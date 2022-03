Eurovision: sul villaggio di piazza d'Armi adesso compare anche il super-ponte [FOTO]

Proseguono i lavori di allestimento del Villaggio Eurovision in piazza d'Armi

L'avevano annunciata, ma ora che prende forma fa davvero impressione. Sta crescendo giorno dopo giorno la passerella sospesa che collegherà il villaggio Eurovision di piazza d'Armi con il PalaIsozaki che ospiterà la gara canora.



Nelle scorse settimane erano iniziati i lavori: prima i cantieri, poi le strutture di metallo diventate in breve tendoni coperti e adesso, appunto, il super-ponte che corre sopra le teste di runner e semplici passanti che percorrono il vecchio tratto di corso Sebastopoli diventato poi piazzale Grande Torino.



Qualche mugugno, nei giorni scorsi, si era avuto quando i più ottimisti avevano pensato che proprio la costruzione del ponte avrebbe bloccato di fatto il passaggio, costringendo la gente a compiere un giro più largo o comunque impedendo di percorrere l'intera piazza d'Armi nel suo perimetro. Timori presto dissolti: si passa sotto senza problemi.



Complessivamente nel piazzale Grande Torino si prevede la realizzazione di un'enorme sala stampa e una struttura da 3.500 metri quadri per le delegazioni. I tre edifici saranno collegati da un ponte sospeso dalla lunghezza complessiva di 50 metri. La data d'inizio è fissata per il 10 maggio.