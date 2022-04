Volley A1/F: Capitan Zago verso la conferma, Pericati vicina a Conegliano

Ieri le campionesse dell’Union Volley hanno fatto festa in piazza Facta con i pinerolesi, grazie all’evento organizzato dalla Pro loco, ma dopo la promozione in A1 dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo è partito anche il mercato.

La vittoria con Brescia ha posto la società di fronte a diverse questioni da risolvere: intanto il nodo del campo casalingo, che ormai è stato quasi risolto a favore di Villafranca Piemonte, ma anche quello della ricerca di sponsor per poter affrontare un mercato all’altezza della massima serie. Mercato che sarà in rincorsa perché diverse squadre hanno già gettato le basi del loro futuro. Come Conegliano, che ha sistemato il sestetto titolare e sta lavorando sulla panchina: tra le atlete nel mirino è finita nei giorni scorsi anche il libero pinerolese Ylenia Pericati. Il suo trasferimento sembra imminente e le permetterebbe di far parte della rosa di una delle società di vertice del movimento pallavolistico femminile, nonché di avvicinarsi a casa, poiché è originaria del Veneto.

Al momento, in casa Union Volley, invece, si lavora a conferme importanti come quella del capitano Valentina Zago e di coach Michele Marchiaro. Mentre sarebbero tre, per adesso, i nuovi innesti in programma.