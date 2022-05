“Abbiamo riso per una cosa seria”, il mercato di Campagna Amica per difendere la produzione 100% italiana

Appuntamento domenica 22 maggio 2022, dalle ore 9 alle 18, al mercato di Campagna Amica in piazza Bodoni, a Torino, per l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” al fianco della Focsiv che coinvolge i contadini in Italia e nel mondo.

Con la guerra in Ucraina, che ha stravolto il commercio mondiale del cibo, cresce la fame del mondo contro la quale diventa strategico il ruolo degli agricoltori di ogni parte del globo per garantire le forniture alimentari in un momento in cui i consumi devono fare fronte al balzo dei prezzi, causato dall’impennata dei costi per le materie prime che pesa sulle famiglie di contadini impegnate nella produzione di cibo.