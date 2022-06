Sport -

Basket Torino, Franco Ciani è il nuovo allenatore della Reale Mutua

Arriva dalla panchina della Pallacanestro Trieste

La Reale Mutua Basket Torino è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo biennale per il ruolo di head coach con Franco Ciani.

Nato il 24 marzo del 1961 a Udine, il neo coach gialloblù inizia la carriera da allenatore giovanissimo e dopo i primi passi nel settore giovanile di Cividale, inizia a viaggiare per l’Italia allenando, tra il ’90 e il 96’, ad Avellino, Padova, Firenze e Vicenza. Nella stagione ’96/97 l’approdo in Serie A2 nel ruolo di assistant coach a Gorizia: con la squadra friulana guadagna l’accesso al massimo campionato e promosso ad head coach nella stagione successiva guida i biancoblù ad una storica salvezza. Dopo l’esperienza a Gorizia ancora tanta serie A (Cantù nella stagione 99/00 e Livorno nel 06/07), inframezzata da stagioni di successo nelle categorie inferiori: per due anni consecutivi, con due squadre diverse (Sassari e Casale), riesce nella cavalcata dalla B1 all’A2. Nel 2011 arriva ad Agrigento, dove rimarrà per 8 stagioni: negli anni siciliani vince una Coppa Italia di categoria e trascina la Fortitudo fino al secondo campionato nazionale, mancando la A1 solo in finale contro la PMS Torino. Terminata l’esperienza ad Agrigento, dopo una parentesi in A2 con Montegranaro, nella stagione 20/21 torna in Friuli e in A1: prima da assistente di Dalmasson e poi da capo allenatore siede per due stagioni sulla panchina della Pallacanestro Trieste.

comunicato stampa

