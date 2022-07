Milano: al via la Mostra Personale “TURIN URBAN ART AND STREET ART”

Torino ci regala sempre grandi emozioni tra le strade con artisti di ogni genere pittura, musica e danza, sono fonte di ispirazione per tanti giovani talenti, ma in particole cresce la passione, in tanti di loro, di manifestare le proprie emozioni con arte sui muri della città … qualcuno da molti anni, diciamo dal 1982, ha seminato la sua Urban Art in ogni città d’Italia, Europa e anche oltre Oceano e parliamo di una leggenda metropolitana: Writer CHIUTO Torinese di adozione, ma di origini Napoletane e dal forte legame di parentela con il grande tenore Enrico Caruso.

L’Arte Writing di CHIUTO fa parlare ancora oggi, sempre attivo con l’Aerosol Art, riconosciuto anche da grandi esponenti della Zulu Nation e dalla comunità internazionale Hip Hop e dal fondatore del Writing Phase 2, oggi anche riconosciuto come grande artista internazionale presso musei e gallerie in permanenza a Padova presso la Queen Art Studio Gallery e storicizzato presso la Fundacion Paurides di Alicante con attestati e diplomi d’onore da ogni parte del mondo, il suo stile attualmente rivolto al mondo dell’arte e molto apprezzato.

Sabato 9 luglio 2022 alle ore 16:00 si inaugura una bellissima mostra dedicata alla Urban Art e Street Art di Writer CHIUTO, rivalutata in forma fotografica come una storia vera, raccontata tramite scatti rielaborati e arricchiti con danze Breaking dall’artista, scultrice e fotografa d’arte Fabiana Macaluso che ha deciso di regalare grandi emozioni portando tra la gente arricchimento culturale per questa forma d’Arte per molti ancora sconosciuta.

Fabiana Macaluso dichiara: “Sono molto onorata di aver collaborato a questa mostra personale di Writer CHIUTO perché è un grande artista e raccontare una parte della sua vita in una galleria e stato emozionante e ringrazio anche i ballerini della Breaking Sabrina Sabrig, Angelo Angelino e Bboy Argirock per aver fatto parte con la loro immagine in questi scatti con delle danze stupende grandi ballerini e storici Breaker.

Ringrazio anche l’Artista Artes che ha voluto esporre con noi alcune sue opere dedicate a CHIUTO, anche per lei è stato fonte di ispirazione ma soprattutto è tanto il rispetto per un grande Writer.

Sono molto contenta perchè durante tutta l’esposizione sarà con noi Eugenio Costa, della Casa Editrice Montabone legata molto a Torino, che organizzerà giornate di incontro con bravi scrittori per presentare i loro libri contornati dall’Arte di Writer CHIUTO.

In anteprima annuncio che molto presto sarà pubblicato il libro autobiografico dell’artista che troverete in tutte le librerie nazionali, ringrazio tantissimo per questo la galleria e il direttore”

Vi aspettiamo presso Arte Galleria Artepassante, Stazione Porta Vittoria del Passante Ferroviario – Viale Molise (tra Via Cena e Via Monte Ortigara) a Milano, il 9 luglio 2022 ore 16:00.

https://www.fabianamacaluso-chiuto.it/