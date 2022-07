Varese is beautiful: via ai Mondiali di canottaggio

«Un atleta degli Stati Uniti mi ha fermato ieri alla Schiranna. Non era mai stato qui e mi ha detto: «Varese is beautiful». Lo ha raccontato Pierpaolo Frattini, dg della Canottieri Varese.

Varese is beautiful è quella dose di auto-consapevolezza necessaria ad aprire una delle più importanti kermesse sportive della storia di questo territorio. Mancano 24 ore, poi via ai Mondiali Under 19 e Under 23 di canottaggio 2022: 1457 atleti di 61 nazionalità diverse, 679 per la categoria under 19 e 778 per l’under 23, una settimana intera di gare che partiranno lunedì, 20 mila pernottamenti già assicurati nelle strutture ricettive del Varesotto e un Rowing Village che si estende da tutto il Parco Zanzi all’area della Canottieri Varese, dove troveranno posto gli sponsor e gli operatori del food & beverage, per offrire a sportivi, varesini e visitatori un motivo in più per recarsi alla Schiranna.

La kermesse è stata presentata nella sede del marchio motociclistico varesino MV Agusta, “vicina di casa” della manifestazione e tra i mobility sponsor dell’evento visto che fornirà le sue nuove bici elettriche a beneficio dell’organizzazione.

«Siamo contenti di poter aprire ufficialmente questi campionati Mondiali ed ancor di più di poterlo fare dalla sede di MV Agusta – ha detto il Presidente del Comitato Organizzatore e sindaco di Varese, Davide Galimberti - Questo è un luogo importante perché è il simbolo dell’abbinamento tra il valore dello sport e le aziende del territorio che, per questi campionati, hanno saputo fare sistema. Il ringraziamento maggiore va a Pierpaolo Frattini, Direttore Generale del Comitato Organizzatore, che ha preparato e gestito tutto al meglio, così come tutto l’apparato organizzativo. I numeri raggiunti sono straordinari e molto significativi per il rilancio del territorio. Al di là di tutto però questo è un investimento vero per il futuro, per quello che faremo come Varese nei prossimi anni non solo per il canottaggio ma per tutto il territorio».

Parole a cui fanno eco quelle della vicesindaca della Città Giardino, Ivana Perusin: «Questo è un evento che coniuga lo sport e l’imprenditoria e apre un’ opportunità significativa per il territorio, grazie alla presenza di tante diverse nazionalità che ci danno uno sbocco sul mondo. I numeri raggiunti sono davvero incredibili».