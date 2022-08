Pinerolo: riapre il Palaghiaccio con pista a disposizione del pubblico nel fine settimana

Dopo una sosta di meno di un mese, il Palaghiaccio di Pinerolo ha riaperto oggi le porte. Nell’impianto di viale Grande Torino sono previste numerose attività sportive, in attesa del fine settimana, quando il pubblico potrà tornare a pattinare (per info e costi rivolgersi all’ingresso): il sabato dalle 16,30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

“L’apertura estiva è stata positiva, perché l’impianto era sempre pieno. Ci piacerebbe riproporla, ma bisogna vedere quando verranno svolti i lavori in vista delle Universiadi del 2025, che chiederanno una quarantina di giorni di stop, nonché la situazione delle chiusure di impianti come il PalaTazzoli” commenta Laura Muzzarelli, presidente dello Sporting club Pinerolo, gestore della struttura.

In pista intanto sono scesi un’ottantina di ragazzi per il camp di hockey su ghiaccio con l’U13 di Zoldo, che è campione italiano. In questi giorni si allenerà anche l’Hc Val Pellice Bulldogs, così come una squadra di pattinaggio sincronizzato proveniente da San Donato Milanese.

Sabato 3 settembre si terrà anche una selezione tra i giovani hockeisti piemontesi per comporre la squadra da presentare, come Piemonte, al torneo dei Comitati, che si svolgerà ad Alleghe il 24-25 settembre. Nei prossimi giorni si terrà anche uno stage internazionale di pattinaggio artistico, in collaborazione con Artisticlub Sportincontro e dal 9 all’11 un torneo amatoriale internazionale di hockey su ghiaccio.

Lunedì 5, invece, partirà anche la stagione al Palacurling.