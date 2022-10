Volley A1/F: il Bisonte Firenze travolge la Wash4green Pinerolo

Le pinerolesi non confermano le prestazioni intense delle prime due giornate di A1 e non accendono mai la luce nella trasferta fiorentina di stasera. Il Bisonte si aggiudica il match 3-0 senza momenti di apprensione.

La Wash4green Pinerolo schiera come sestetto, Prandi in regia, Zago opposto, centrali Gray e Akrari e schiacciatrici Grajber e l’ex Carletti. Le ‘pinelle’ mostrano difficoltà in ricezione e in attacco. 4 punti consecutivi di Herbots, dal 3-4 al 7-4, segnano il solco, accompagnati dal turno al servizio di Silves che prende la palla in mano sul 4-4 pari per lasciarla sul 12-5.

A nulla servono i cambi nel finale con Bussoli per Carletti, Renieri per Zago e Bortoli per Prandi. Firenze chiude al primo set point: 25-10.

Nel secondo parziale, Pinerolo parte più convinta, ma restano i problemi in ricezione e difesa, tanto che coach Marchiaro in un time out dice alle sue atlete che non si può giocare “senza una difesa degna di tale nome”. Firenze allunga sino al 16-10 per poi chiudere 25-20, malgrado l’ingresso di Ungureanu per Carletti che dà nuova linfa al servizio e in attacco.

Anche nel terzo set Firenze arriva sul 16-10, ma allunga ancora chiudendo 25-18, grazie a un errore al servizio di Zago.

Ora le pinerolesi possono rifarsi mercoledì 2 novembre, con la seconda gara in casa, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, alle 20,30 contro Megabox Vallefoglia.