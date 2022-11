Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo si schianta contro il muro di Savino Del Bene

Savino Del Bene Scandicci porta a casa i 3 punti da Villafranca Piemonte. La Wash4green Pinerolo entra tardi in partita, combattendo nel finale di secondo set e portandosi a casa il terzo. Ma nel quarto la squadra scompare nuovamente: scarsa incisività in attacco e problemi in ricezione e in difesa sono gli ingredienti di un parziale senza storia.

Nel primo set coach Michele Marchiaro schiera Carletti al posto di Ungureanu e la diagonale palleggiatore-opposto di riserva, con Bortoli in regia al posto di Prandi e Renieri al posto di Zago. Scandicci però parte subito forte, mostrandosi precisa in attacco, ben posizionata a muro e organizzata sulle seconde palle. Pinerolo invece ha difficoltà a trovare soluzioni per attaccare e per contrastare le avversarie a muro. Il set non è mai in discussione e Scandicci chiude 13-25 con un pallonetto di Antropova, dopo 3 set point annullati, due per errori dello stesso opposto russo.

Nel secondo parziale, Marchiaro prova la carta Ungureanu opposto con Carletti e Grajber schiacciatrici. Pinerolo patisce le prime fasi del set, con Scandicci che fa un primo strappo dal 3-4 al 3-8 e arriva fino all’11-18. Poi le ‘pinelle’ reagiscono, complice anche l’ingresso in campo di Bussoli per Grajber a indirizzare il set è una difesa miracolosa quanto contestata dalle pinerolesi, su un punto che sembrava fatto e le avrebbe portate 18-20. Il parziale si chiude 18-25 con un ace di Sorokaite.

Pinerolo entra in campo trasformata, confermando Bussoli schiacciatrice. Il primo strappo arriva con Akrari che va al servizio sul 4-3 e chiude il suo turno sull’8-3. Scandicci però si riporta in parità (10-10) con tre punti di fila di Alberti – due muri su Carletti e una schiacciata su ricezione errata. Alla fine sarà lei l’mvp.

Da qui parte un testa a testa con sorpassi e contro sorpassi fino all’ace e all’attacco dalla seconda linea di Carletti che spaccano il set, portando la Wash4green sul 24-21. Il parziale si chiude 25-22 con un attacco in rete di Mingardi.

Quarto set senza storia con Scandicci che innesta la marcia alta e porta a casa il match 25-8, chiudendo al primo dei 16 match point.