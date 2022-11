All'ippodromo di Vinovo 77 cavalli in pista per un mercoledì di trotto ricchissimo

Ancora un mese e mezzo di trotto all'Ippodromo di Vinovo da qui al 17 dicembre, data finale del 2022 con il Palio dei Proprietari. Si comincia mercoledì 9 novembre con sette corse in programma e al centro la Finale del Campionato Piemontese Gentlemen.

Nessuna ha voluto mancare all'appuntamento, con nove driver tutti alle guide dei cavalli di loro proprietà. Fra i più accreditati, già al primo nastro Uragano Op che Michele Bechis ripropone in pista lasciando a suo padre Giovanni il sulky di All About Bi che arriva da due vittorie consecutive. Si troverà a partire all’ultimo nastro con 40 metri di décalage insieme a Jacopo Brischetto e Borboletta, annunciata in condizione dal suo preparatore Andrea Guzzinati. Da citare anche Singapore, pupillo di Enrico Colombino (presidente del Gentleman Club Piemonte Liguria).

In tutto ben 77 cavalli in pista a dimostrazione del fatto che sulla pista torinese nessuno vuole mancare. Tornerà ad esempio V.P. Dell’Annunziata dopo il successo a Torino del Gran Premio Orsi Mangelli una settimana fa con Diamond Francis e fresco del successo di domenica a Montegiorgio nel Gran Premio San Paolo con Callisto.

Due le corse riservate ai puledri di 2 anni, una sul miglio e l’altra sul doppio km. E infine il premio Plauto che vedrà ben 15 soggetti disposti su tre file dietro le ali dell’autostart. Inizio corse alle ore 13,45, ingresso libero per tutti e attivo il ristorante panoramico.