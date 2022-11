Sport -

Entusiasmo e numeri incoraggianti per il basket regionale targato Uisp

Ben 40 le squadre partecipanti al campionato per una sfida totale di 160 partite. Nichelino la città più rappresentata

E' iniziato uno dei momenti più attesi della stagione della pallacanestro Uisp, la ripartenza del campionato regionale. Si tratta di un'edizione, visto l’esordio, da record, che vede ben 40 squadre partecipanti per un totale di 160 partite. Un risultato importante per il gran lavoro promozionale fatto per rilanciare la pallacanestro piemontese, che si concentra in particolare sul giovanile under13, la categoria con più squadre iscritte e andrà a consolidare anche le categorie maschili e femminili. “Tutti segnali incoraggianti per la ripresa dello sport di base a partire dai numeri - sottolinea Andrea Vallone, responsabile pallacanestro Uisp Piemonte - con società che arrivano da tutta la Regione e potranno contare su un settore arbitrale formato l’anno scorso”. La cittadina più rappresentata è Nichelino, sono state iscritte squadre a tutte le categorie e c’è una società che si farà notare, ha adottato le divise color granata come la famosa società calcistica. E’ importante evidenziare la presenza di società di giovanissimi, che fino a poco tempo fa giocavano insieme al classico campetto e hanno realizzato il loro sogno formando una vera e propria squadra. A breve partiranno anche i campionati di minibasket. Alla fine dei campionati Final 4 regionali, le società che si classificheranno avranno l’accesso alle finali nazionali. Volete avere info e vi piace la palla a spicchi e non sapete con chi giocare? Seguite la pagina Instagram pallacanestro_uisp_piemonte o scrivete una mail a pallacanestro.piemonte@uisp.it

comunicato stampa

