Volley A1/F: Wash4green Pinerolo alla prova Vallefoglia

Torna in campo domani sera alle 17, la Wash4green Pinerolo, dopo il fine settimana di pausa per la coppa Italia, in cui non era coinvolta. Le ‘pinelle’ se la vedranno con Megabox Ond. Savio Vallefoglia, decima in classifica con 17 punti, contro i 7 delle pinerolesi, che sono tredicesime. L’andata a Villafranca Piemonte era finita 3-1 per le marchigiane.

Coach Michele Marchiaro non potrà ancora contare su Rainelle Jones, la centrale americana è ancora fuori gioco per un infortunio al quarto dito della mano destra. Per la Wash4green sarebbe importante portare a casa almeno un punto dalle Marche, per tentare di avvicinarsi a Perugia, che è in zona salvezza e ha due punti di vantaggio. Questo in vista dello scontro diretto in casa, sabato 18 febbraio, che potrebbe rivelarsi determinante per la permanenza nella massima serie.