Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo conquista ‘solo’ due punti con Macerata

La Wash4green Pinerolo si risveglia dopo due set e conquista ‘solo’ due punti nella delicata sfida salvezza a Villafranca Piemonte con Cbf Balducci Hr Macerata. Le ospiti veleggiano spinte dalle prestazioni del libero Fiori, della palleggiatrice Dijkema e della schiacciatrice Chaussee, ma sulla distanza le padrone di casa ritrovano grinta, convinzione e i colpi di Zago e Ungureanu.

Le ‘pinelle’ partono avanti 6-2 nel primo set, spinte da tre punti di Ungureanu e un ace di Prandi. Ma Macerata ritorna presto in partita e agguanta il pareggio (13-13). Parte a una lotta punto a punto dove le padrone di casa pagano troppi errori in attacco. Tanto che le ospiti dilagano, arrivando al 20-24. Le pinerolesi riescono ad annullare le 4 palle set, ma un errore in diagonale di Ungureanu e un muro di Dijkema su Zago portano Macerata al 24-26

Nel secondo parziale regna l’equilibrio sino al primo strappo deciso delle ospiti: Macerata si porta 13-16 con Aelbrecht. Proprio la centrale, la palleggiatrice Dijkema e la schiacciatrice Chaussee contribuiscono alla galoppata marchigiana che si chiude sul 19-25. L’ultimo punto costa anche l’infortunio a Ilenia Moro, Miao Yiwen, appena entrata, le ‘soffia’ la palla in ricezione, causandole una torsione innaturale della caviglia.

La Wash4green si ritrova nel terzo set. Si porta avanti 8-5 e non perde mai il dominio. Macerata si riporta sotto solo sull’11-10 con Chaussee. Di qui in là è uno show delle padrone di casa che balzano 14-10, 17-11, 20-12 e chiudono 25-15.

Il quarto parziale porta il nome di Valentina Zago. Fuori dal gioco nei primi due set, la capitana si prende la scena in un finale tirato, dopo un parziale equilibrato: dal 21 a 21 sono suoi i 4 punti che portano le ‘pinelle’ al tie-break.

Il tie-break inizia con un check, chiesto da Macerata sul 2-2. Ci sono attimi di tensione, con coach Marchiaro che contesta la decisione di rigiocare il punto. Ma Pinerolo non perde la concentrazione e va sul 6-4, Macerata non riesce a rientrare e ci sono 6 palle match: si chiude alla quinta 15-12, con un errore di Malik.