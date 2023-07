Sgomberate cantine occupate abusivamente in via Arquata. Bolla (Atc): “Contrasto alla microcriminalità”

Si è svolta all’alba di stamane un’operazione di sgombero e verifica dello stato delle cantine del complesso Atc di via Arquata a Torino. Sul posto agenti della Polizia Municipale, insieme a personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Una decina di cantine è stata trovata ingombra di immondizia e masserizie di vario genere. Il personale di Atc sta provvedendo a sgombrare il materiale di accumulo e a ripulire i locali che, al termine delle operazioni, saranno chiusi e riconsegnati agli assegnatari degli alloggi.

"Il contrasto alla microcriminalità, anche negli aspetti che possono apparire marginali, rappresenta un fondamentale deterrente per prevenire situazioni di degrado. Per questo - dichiara il presidente dell’Atc Emilio Bolla - siamo grati alla Polizia Municipale per il loro intervento e agli assegnatari degli alloggi che contribuiscono tenere alto il livello dell'attenzione per il rispetto della convivenza civile".