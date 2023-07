A Lanzo Torinese nasce il Festival 'L Roc: tre giorni di musica, arte e cultura

Un festival studiato per promuovere il turismo e l’aggregazione giovanile a Lanzo Torinese, borgo in provincia di Torino, parte del territorio montano che coinvolge le Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

È la prima edizione di ‘L ROC, in programma dal 28 al 30 luglio in piazza Rolle e nei dintorni della storica ala mercatale della città.

Un appuntamento con il patrocinio di Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, Unione Montana Alpi Graie; Comuni di Germagnano, di Coassolo Torinese e Monastero di Lanzo, ASL TO4, Cis di Ciriè e il Consorzio intercomunale Cisa. L’iniziativa è pensata per promuovere l’arte, la cultura, la musica, che coinvolgere in particolare i giovani della fascia d’età dai 15 a 29 anni.

L’iniziativa vede nei laboratori tematici in calendario, negli happening artistici, nelle conferenze delle realtà coinvolte occasioni di divertimento, di confronto e di crescita, oltre a un’opportunità per avvicinare i ragazzi alla scoperta del territorio e delle sue bellezze.

Ospiti di fama nazionale amatissimi dalla generazione dei giovanissimi, presenti sul palco di ‘L ROC nella serata di sabato 29 luglio, sono delle star di X Factor 2022: Lucrezia, che era nel team di Ambra Angiolini e che a marzo 2023 ha pubblicato il suo primo EP “SERENATA ICEBERG” e gli Omini, il trio che ha infuocato il palco delle audizioni del programma, convincendo istantaneamente i quattro giudici, che li hanno portati fino ai live, sotto la guida del giudice Fedez.

“L’evento vuole favorire la collaborazione tra le diverse realtà locali, associazionistiche e commerciali, con il fine ultimo di generare occasioni per superare barriere, incomprensioni e diffidenza soprattutto nei confronti del mondo giovanile, con il desiderio di costruire un rinnovato senso di appartenenza alla comunità” afferma Donato Terrameo, Presidente Art Project.

I criteri di inclusione e partecipazione hanno guidato gli organizzatori nella selezione di giovani artisti e di musicisti emergenti del territorio, affiancandoli a nomi più conosciuti a livello nazionale, tra cui il gruppo Omini reduce dai live di XFactor22 e Lucrezia, cantautrice che accosta melodie classiche a testi e sonorità che parlano al presente, anche lei tra i cantanti dell’edizione 2022 del programma televisivo con la volontà di creare uno spazio condiviso, dove poter esprimere i propri talenti artistici.

Nel periodo del festival saranno proposte anche una serie di iniziative collaterali ai momenti musicali e i veri protagonisti saranno i ragazzi del territorio. In programma vi sono laboratori espressivi ed esperienziali, tra i quali workshop di street art: i giovani saranno chiamati a dipingere alcuni muri della città, manifestando il loro punto di vista su temi riguardanti l’ecosostenibilità, il recupero delle relazioni umane, la tecnologia, le attività sportive, la tecnologia 3D e la condivisione di valori e saperi con la comunità.

Vi sono in programma inoltre occasioni di aggregazione, incontri e lavori di gruppo volti a conoscere strumenti di progettazione partecipata e di animazione socio culturale per lo sviluppo del territorio. ‘L ROC sarà occasione di presentazione delle attività della Consulta giovanile, perché diventi un punto di riferimento per i ragazzi su temi diversi tra i quali scuola, lavoro, cultura, tempo libero e politiche sociali, e del progetto Giovani al Centro, a supporto psicofisico per i giovani di Lanzo e dintorni.

Per info e programma: http://www.lroc.it/