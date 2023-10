Altavilla Monferrato (AL): torna l’evento “Cioccolato nel Monferrato”

Un appuntamento dove il Cioccolato sarà il vero protagonista, che si ripete da anni, la terza domenica di ottobre: una giornata interamente dedicata al cibo degli Dei in tutte le sue forme e sfaccettature.

Dalle 10 a tarda sera, i maestri cioccolatieri si esibiranno in dolci creazioni per tutti i palati; i visitatori potranno giudicare di persona la squisitezza dei prodotti, passeggiando tra bancarelle e stand delle più importanti pasticcerie e laboratori d’Italia, degustando e assaggiando cioccolato artigianale nelle più svariate forme e proposte.

È una vera e propria festa del cioccolato, un momento ludico gastronomico che vuole proporre la cultura del consumo consapevole e responsabile dei prodotti sani, buoni e genuini, così come la cultura della sua lavorazione. Il cioccolato artigianale è sicuramente uno di questi e grazie a “Cioccolato nel Monferrato” è possibile portare nel nostro territorio un prodotto unico che difficilmente si trova in commercio, perché non segue i canali della grande distribuzione.

Per chi invece non è amante del cioccolato, le vie del paese saranno popolate da centinaia di bancarelle di ogni tipo. Hobbisti, artigiani, collezionisti di ogni genere, giochi per bambini e animazione, mostre fotografiche: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Per i più piccini, tanto divertimento: area giochi con gonfiabile, “CIOCCO-LAB” con pasticceri professionisti, animazione e baby parking (90 minuti) con YABADABADOO.

Gli Stand Gastronomici e lo Street Food apriranno alle 11,30 con un pranzo a base di piatti monferrini e vino del territorio su prenotazione chiamando i numeri 3474760222 – 3663303151.

Imperdibile la borsa scambio del modellismo ferroviario presso il “MUSEO DEL TRAMWAYS A VAPORE” in Loc. Cittadella.

Cioccolato nel Monferrato organizza, con il patrocinio del Comune di Altavilla Monferrato e la partnership di IGERSALESSANDRIA la terza edizione del concorso fotografico “Il cioccolato nel Monferrato”.

I temi del concorso saranno resi noti il giorno 15 ottobre alle ore 10:00, con uno speciale dedicato ai bambini.

Le immagini dovranno pervenire entro la mezzanotte di lunedì 30 Ottobre 2023 all'indirizzo e-mail: cioccolatonelmonferrato@gmail.com

Per i temi 1,2 e 3 si potrà inviare un solo scatto.

Per il tema numero 4, dedicato ai più piccoli, i partecipanti potranno decidere di inviare da una a tre immagini collegate tra loro.

Le foto dovranno essere scattate nella giornata di domenica 15 ottobre 2023.

La partecipazione è GRATUITA e NON è necessario partecipare a tutti i temi.

Guarda il regolamento completo al seguente link

Anche in questa edizione, dunque, il pubblico potrà scegliere tra un ampio ventaglio di iniziative, dando libero sfogo alla fantasia e assecondando la propria voglia di dolcezza. Le parole d’ordine saranno dunque golosità, gusto e fantasia.

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a Domenica 22 Ottobre.

Si declina ogni responsabilità su fatti non inerenti ai festeggiamenti.

Per maggiori info vai sulle pagine ufficiali dell’evento:

Facebook https://www.facebook.com/cioccolatonelmonferrato