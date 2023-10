Al Cus Torino l'organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari Invernali del 2024

Sono stati assegnati al Centro Universitario Sportivo torinese dalla FederCUSI i Campionati Nazionali Universitari Invernali che si terranno dal 15 al 17 gennaio 2024 a Bardonecchia.

Sarà una grande opportunità per lo sport universitario torinese e il territorio piemontese, con delegazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero. Le discipline di sci alpino in gara saranno gigante e speciale maschile e femminile; il campionato sarà open (quindi aperto a delegazioni straniere). Inoltre verranno inseriti come discipline opzionali in calendario della FederCUSI lo snowvolley e lo sci alpinismo.

Queste le parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: “Il Centro Universitario Sportivo torinese è orgoglioso di riportare in Piemonte i Campionati Nazionali Universitari Invernali Open di sci alpino. Un ringraziamento va alla Federazione Italiana dello Sport Universitario per averci assegnato la manifestazione. La squadra del CUS Torino sarà fortemente motivata per far sì che l’evento sia organizzato al meglio, promuovendo il sistema formativo universitario torinese e le eccellenze culturali e culinarie della nostra regione”.