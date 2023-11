Olimpiadi, la fiamma non s’è spenta. Zangrillo rilancia Cesana: “Sul bob nessuna decisione ufficiale”

“Le affermazioni del Cio non stupiscono, perché sono in linea con quanto ha sempre sostenuto, ma sulla pista da bob non c’è nessuna decisione. Il Governo ha dato mandato a Simico di approfondire il dossier; una volta che ci saranno le conclusioni dettagliate del suo studio, sarà presa la scelta giusta: l’obiettivo è quello di tenere i Giochi in Italia”. Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo alla pista di Cesana con il vicepremier Antonio Tajani e il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

“La visita ci ha confermato quello che già sapevamo, cioè che l’impianto non è morto – sottolinea Zangrillo – ma ha continuato l’attività con il pistino di spinta fino all’ultima stagione. Il tracciato è molto tecnico, tanto da essere stato promosso da un campionissimo come Armin Zoggeler. Per ammodernarlo servono molte meno risorse che per costruire un nuovo impianto. Una scelta vantaggiosa dal punto di vista economico, ma anche da quello ambientale, con soluzioni all’avanguardia anche da questo punto di vista. Il dossier del Piemonte tocca anche il tema della legacy tanto caro al Cio, fornendo ampie rassicurazioni sull’eredità post-olimpica”.

“Una decisione tanto importante non viene affidata a un comunicato stampa – prosegue il Ministro Zangrillo – La posizione del Governo, autorevolmente espressa dal vicepresidente Tajani, è chiara: l’Italia deve ospitare tutte le gare dei Giochi invernali 2026 perché vedere all’estero anche soltanto una disciplina equivarrebbe a una resa nazionale. Aspettiamo quindi che il Simico faccia le valutazioni del caso e completi il suo lavoro, in modo da fornire alla Fondazione Milano-Cortina le indicazioni corrette per avviare con il Cio un confronto sul tema serio e trasparente”.

“Abbiamo di fronte un’occasione importantissima, quella di rilanciare l’unico impianto di bob esistente in Italia, e sono convinto che il Coni e il suo presidente, Giovanni Malagò, faranno di tutto per non perderla – conclude Zangrillo – Con Cesana le Olimpiadi di Milano-Cortina si trasformerebbero nelle Olimpiadi delle Alpi, una edizione che vogliamo unica e memorabile proprio come lo è stata quella di Torino 2026”.