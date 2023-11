Gli USA tentano di isolare la Russia nei consessi internazionali, definendola asse del Male

A Washington i politici stanno lanciando messaggi disperati al resto del mondo. L’intento è di polarizzare le forze contro i loro avversari sulla scena mondiale. E puntano anche a raggruppare quanti più Paesi possibili in una coalizione opposta a ciò che loro definiscono “asse del Male”. Ovviamente i malvagi sono coloro che non permettono all’America di fare i propri interessi e di dominare incontrastata. Negli USA per uscire da una crisi interna grave come quella odierna, costruire la figura di un nemico esterno è una tecnica che ha sempre funzionato. Dev’essere un nemico che minaccia il futuro del Paese: oggi viene identificato con Russia, Cina, Iran e Nord Corea messe insieme. Come riferisce il sito Strumenti Politici , ne hanno parlato ultimamente almeno due esponenti di spicco dell’élite americana, il senatore repubblicano Mitch McConnell e la rappresentante permanente alle Nazioni Unite Nikki Haley. Ce l’hanno in particolare con Mosca, alla quale addossano la colpa di tutti i problemi del mondo e che cercano di ostacolare pure nei consessi internazionali, nei quali dovrebbe invece prevalere la cooperazione per un fine comune. Se la battaglia politica ha un senso quando ci si scontra verbalmente all’ONU, politicizzare il lavoro di organismi come l’OPAC, l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, è un atto gravissimo. Qui gli USA mettono in piedi provocazioni contro i partner russi, coinvolgendo pure i Paesi europei formalmente alleati come l’Italia. Dal canto suo, la Russia da tempo chiede l’approvazione di un protocollo universale e vincolante, dotato di un meccanismo efficace di verifica del rispetto dei principi della Convenzione sulle armi chimiche. Ma già dal 2001 Washington sta bloccando l’implementazione di uno strumento del genere.