Piemonte capitale dello sport e dei giovani: dal 15 dicembre il trofeo Coni invernale

Alle griglie di partenza la seconda edizione del “Trofeo CONI Winter Piemonte 2023” in programma da venerdì 15 a domenica 17 dicembre a Torino, Pinerolo, Bardonecchia, Pragelato. Oltre 800 atlete e atleti under 14 provenienti da ogni regione d’Italia competono in diverse discipline sportive invernali per vincere il titolo e sognare il traguardo olimpico.

Dal pattinaggio artistico al curling, dall’hokey al freestyle ma anche snowboard, sci alpino, sci di fondo, biathlon, triathlon, short track, moltissime le postazioni di gara per vivere a pieno tutte le emozioni che lo sport e i giovanissimi riescono a regalare. Ogni regione d’Italia partecipa con le rappresentative nelle diverse discipline e la regione che avrà ottenuto più punti, sommando i migliori piazzamenti, si aggiudica il Trofeo.

“Siamo davvero orgogliosi di co-organizzare e ospitare il Trofeo CONI Invernale. Molti giovani atleti vivranno per la prima volta l’esperienza di un importante e grande evento sportivo, diventando i veri protagonisti insieme alle compagne e ai compagni di squadra e delle altre regioni – afferma Stefano Mossino, Presidente CONI Piemonte. Lo sport, oltre a essere un mezzo per una vita sana e un veicolo di emozioni, di educazione, inclusione, integrazione e innovazione è anche un elemento che stimola il turismo, genera ricchezza ed è un importante strumento di promozione territoriale. E per il Piemonte questa manifestazione rappresenta davvero il fiore all’occhiello con postazioni di gara che vanno da Torino a Pinerolo fino alle bellissime montagne di Pragelato e Bardonecchia”.

Uno stadio a cielo aperto, dunque. Il Trofeo invernale, realizzato con gli organismi sportivi del CONI, e nato otto anni fa nella sua declinazione estiva con l’obiettivo di valorizzare l’attività sportiva e il sano spirito agonistico, è alla sua seconda edizione (la prima si è svolta in Trentino a dicembre del 2022) e rappresenta un’importante occasione di confronto tra enti, istituzioni, imprese, associazioni e l’intero mondo sportivo.

“Ogni soggetto coinvolto mette in gioco esperienze, prospettive, visioni e progetti per essere parte attiva nell’importante processo di cambiamento che il sistema sportivo sta vivendo; si pensi ad esempio alla sostanziale riforma fatta con l’introduzione dello sport nella Costituzione italiana - continua il Presidente Mossino. Il nostro obiettivo è creare condizioni sempre più favorevoli per far sì che le associazioni sportive godano di buona salute e si moltiplichino, per dare l’opportunità a chi vuol diventare un campione di poter perseguire il sogno di eccellenza e a tutti la possibilità di praticare qualsiasi disciplina si voglia”.

Tra gli enti coinvolti, oltre alla Federazione italiana degli sport invernali FISI e alla Federazione italiana degli sport sul ghiaccio FISG, il Trofeo 2023 aggiunge per la prima volta anche la disciplina del winter Triathlon con la Federazione Italiana Triathlon FITRI.





CALENDARIO

Ve nerdì 15 dicembre :

Torino: cerimonia sportiva di inaugurazione ore 17:00 presso il Pala Gianni Asti (Viale Giovanni Bistolfi, 10).





Alla cerimonia sportiva di inaugurazione partecipano il Presidente del CONI Giovanni Malagò, le maggiori autorità della Regione Piemonte, i rappresentanti del mondo sportivo nazionale e regionale e tutti gli atleti.





Sabato 16 dicembre :

Pragelato, Olimpico (Pista Pierino Peyrot Via Rohrbach, 5): sci di fondo, biathlon e winter triathlon

Bardonecchia (frazione Melezet, 119): sci alpino, freestyle

Torino, Palavela (via Ventimiglia 145): pattinaggio artistico

Torino, Palatazzoli (via San Remo, 67): pattinaggio velocità, short track, curling

Pinerolo, stadio olimpico del ghiaccio (viale Grande Torino, 2): hockey sul ghiaccio

Domenica 17 dicembre :

Torino, Palatazzoli (via San Remo, 67): curling

Torino: cerimonia sportiva di chiusura ore 13:00 presso il Pala Gianni Asti (Viale Giovanni Bistolfi, 10).





Alla cerimonia di chiusura partecipano le maggiori autorità della Regione Piemonte, i rappresentanti del mondo sportivo nazionale e regionale, tutti gli atleti. Oltre alle premiazioni delle regioni vincitrici c’è il passaggio del testimone dal Piemonte all’Abruzzo per il Trofeo CONI Invernale 2024.

Per maggiori informazioni: https://www.coni.it/it/trofeoconi.html