Terrore a Capodanno, in fiamme un palazzo in strada del Fortino: 7 alloggi inagibili e quattro persone in ospedale. Due sono bimbi

Fiamme e fumo, in strada del Fortino 24, nelle prime ore del 2024. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per riportare in condizioni di sicurezza un palazzo in cui tre piani sono stati interessati dall'incendio, quasi all'angolo con via Cigna.



Tante le squadre intervenute, mentre quattro persone sono state portate in ospedale in osservazione a causa dei fumi inalati per il rogo (due sono bambini). L'intervento, iniziato poco dopo mezzanotte e mezza, è terminato soltanto alle 5 passate. Sono in tutto sette gli alloggi inagibili.



Nel corso della notte di Capodanno, solo in Piemonte, sono stati 46 gli interventi dei vigili del fuoco, in Piemonte, su un totale di 703 in tutta Italia. Nel corso del 2023 sono stati 76.050.