Paura nella notte per un grosso incendio all'esterno di una fabbrica a Borgaro

Momenti di paura nella notte a Borgaro per il grosso incendio che si è sviluppato poco prima delle 2 all'esterno di una fabbrica in via Emilia 3.

Nessuna persona ferita

Per ragioni ancora da chiarire ha preso fuoco una grossa quantità di pallets, costringendo i pompieri ad intervenire con numerose squadre per domare le fiamme.

Sono andati a fuoco centinaia di bancali, ma per fortuna, essendo circoscritto alla sola area esterna della fabbrica, il rogo non ha coinvolto persone.